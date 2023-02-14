На Дніпропетровщині вночі грабіжник забрався в храм ПЦУ

Про це розповів настоятель храму Феодосій Алісов на своїй сторінці на Facebook.
За його словами, в ніч на 14 лютого невідомий чоловік хотів обікрасти храм ПЦУ в Кам’янському. Місцевий мешканець намагався забратися в приміщення церкви, зламавши замок на дверях. Проте далі його спіткала невдача, адже на місце інциденту прибігли охоронці, які затримали грабіжника до приїзду поліції.
Настоятель храму подякував правоохоронцям. Він зазначив, що крадій встиг тільки зламати замок на дверях храму, інше майно не постраждало. З горе-грабіжником розбиратимуться поліціянти.
Нагадаємо, раніше ми писали про злодія, який вихопив телефон на вулиці в 22-річної дівчини.
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