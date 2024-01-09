На Дніпропетровщині подружжя заблукало посеред засніженого поля у 10-градусний мороз

У Дніпропетровській області подружжя ледь не замерзло до смерті.

Днями Дніпропетровська область опинилася у крижаному полоні. Снігу навалило добряче – довелося навіть перекривати частину траси, щоб техніка змогла почистити автошляхи.

У вівторок, 9 січня, на території Лихівської громади поліціянти побачили людей, які заблукали у полі. Подружжя повертаючись додому із сусіднього села, опинилися посеред снігу без зв’язку. Майже безпритомних мешканців громади правоохоронці побачили на узбіччі дороги за сім кілометрів від їх домівки.

Знесилена жінка не могла піднятися, чоловік намагався її зігріти. Як з’ясувалося, через відсутність зв’язку подружжя не могли повідомити про своє місце перебування і всю ніч провели у полі.

Правоохоронці забрали жінку та чоловіка до машини, де вони зігрілися, поки їхали до себе додому. Наразі з подружжям все добре. Схвильовані родичі, які не могли зв’язатися з рідними, були дуже вдячні офіцеру за людяність та надану допомогу їх рідним.

Зазначимо, за прогнозом синоптиків, у ніч з 9 на 10 січня у Дніпрі буде 13°-15°С морозу, без опадів, вітер – 7-12 м/с. Тож не проходьте мимо людей, які потребують допомоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині помітили крижане поле.

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