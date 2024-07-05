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  • На Дніпропетровщині побачили рідкісного метелика занесеного до Червоної Книги (ФОТО)

На Дніпропетровщині побачили рідкісного метелика занесеного до Червоної Книги (ФОТО)

Сьогодні 08:53
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На Дніпропетровщині помітили метелика з незвичайним забарвленням.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині побачили рідкісного метелика занесеного до Червоної Книги (ФОТО)

Фотографію опублікувала місцева мешканка у Facebook-спільноті “Комахи України” та зазначила, що спочатку сплутала метелика з іншим, однак виявилося, що це таки представник подалірію. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині побачили рідкісного метелика занесеного до Червоної Книги (ФОТО)

У Червоній Книзі України йдеться про те, що його природоохоронний статус – вразливий. Його вид є єдиним у фауні країни. 

Однак все-таки відомо, що у півдних регіонах він є звичайним видом, на окремих ділянках кількість метеликиів може досягти у пік льоту імаго (дорослих особин) до 80 особин на 1 га, але здебільшого не перевищує 1-5 особин на 1 га. 

Більш рідкісним метелик є на півночі України, зустрічається не кожного року та у деяких місцях можна побачити поодинокі мігруючі особи. Причинами його зникнення є антропогенні чинники, такі як:

  • знищення диких плодових дерев та чагарників;
  • застосування пестицидів;
  • надмірне випасання худоби.

Візерунок крил – блідо-кремовий, з трьома довгими та двома короткими клиноподібними, темно-сірими поперечними смугами та чорною облямівкою на передніх крилах. Задні крила мають чорні хвостики, дві клиноподібні темно-сірі смуги, сині місяцеподібні плями та по одному синьому “очку” з облямівкою чорного та цегляного кольору. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині побачили рідкісного метелика занесеного до Червоної Книги (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині побачили рідкісного метелика занесеного до Червоної Книги (ФОТО)Русский

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