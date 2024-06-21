На Дніпропетровщині планують перейменувати декілька сел: в чому причина

Це питання обговорювалося на засіданні Комітету з питань організації державної влади 19 червня 2024 року.
До Верховної Ради надійшли пропозиції та рекомендації щодо перейменування 82 сіл та селищ, а також одного міста, назви яких не відповідають стандартам української мови.
Згідно цього, планується ввести таки зміни у назвах населених пунктів Дніпропетровщини:
Окрім цього, як зазначили у Національній комісії зі стандартів державної мови у дописі на Facebook, члени Комітету підтримали наведені пропозиції, тож перейменовувати села та селища, назви яких не відповідають стандартам державної мови, будуть у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, тощо.
Такі назви сіл як Южне, Майське, Восточне, Роща, Травкине та інші мають зникнути з мапи України, – зазначили у дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Інститут нацпам’яті вимагає перейменувати “Катеринославхліб”, чию продукцію продають в Дніпрі.
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