На Дніпропетровщині планують перейменувати декілька сел: в чому причина

У Верховній Раді запропонували перейменувати декілька сел у Дніпропетровській області.

Це питання обговорювалося на засіданні Комітету з питань організації державної влади 19 червня 2024 року.

До Верховної Ради надійшли пропозиції та рекомендації щодо перейменування 82 сіл та селищ, а також одного міста, назви яких не відповідають стандартам української мови.

Згідно цього, планується ввести таки зміни у назвах населених пунктів Дніпропетровщини:

замість сел. Юр’ївка – “Юріївка”;

сел. Зелена Роща на село “Щасливе”;

сел. Новий Посьолок на “Мирне”;

сел. Жемчужне на “Ясне”.

Окрім цього, як зазначили у Національній комісії зі стандартів державної мови у дописі на Facebook, члени Комітету підтримали наведені пропозиції, тож перейменовувати села та селища, назви яких не відповідають стандартам державної мови, будуть у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, тощо.

Такі назви сіл як Южне, Майське, Восточне, Роща, Травкине та інші мають зникнути з мапи України, – зазначили у дописі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інститут нацпам’яті вимагає перейменувати “Катеринославхліб”, чию продукцію продають в Дніпрі.

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