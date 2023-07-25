На Дніпропетровщині планують очистити крихітний ставок за понад 60 млн гривень: дані Prozorro

Скандали з держзакупівлями продовжуються.

Так, у середині червня із ProZorro стало відомо, що Дніпровська РДА (Київ) оголосила тендер на придбання 306 шкіряних барабанів на 891 тис. грн. Пізніше стало відомо, що чиновники одного з навчальних закладів Дніпровського району Києва закупили для укриттів електричні овочерізки на 130 тис. грн, електричну сковороду за 720 тис. грн та пароварку за майже 500 тис. грн. Але і це не все. У Києві оголосили тендер на закупівлю піску для семи міських пляжів на 6,5 млн грн, а у Борисполі – на будівництво флагштоку на майже 5 млн грн. І таких скандальних закупівель десятки.

Тепер води дісталися і до нашої області.

Так, регіональне управління водних ресурсів Дніпропетровської області збирається провести “Поліпшення санітарного стану ставка в районі санаторію-профілакторію “Джерело” та бази відпочинку “Затишок” на території Новолатівської сільської ради Широківського району”.

Про це свідчать дані порталу моніторингу держзакупівель Prozorro.

За даними тендерної документації, планується провести роботи з очищення ставка, а також капітального ремонту споруди та дорожнього покриття. Термін виконання робіт – до 31 грудня 2024 року, загальна сума робіт по тендеру – понад 60 млн гривень.

Зазначимо, село Новолатівка Криворізького району знаходиться на лівому березі річки Інгулець. Поруч проходить автодорога Р74. Населення села – 675 осіб.

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