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На Дніпропетровщині піймали на хабарі чиновника однієї з міських рад

Сьогодні 17:03
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У Новомосковську піймали на хабарі начальника одного із управлінь.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині піймали на хабарі чиновника однієї з міських рад

На хабарі піймали начальника одного із управлінь Новомосковської міської ради. Про це повідомили в обласній поліції.

За словами правоохоронців, високопосадовець обіцяв за 13 тисяч доларів не створювати підприємцю перешкод у продовженні строків договорів про оренду земельних ділянок. Крім цього, він обіцяв сприяти в отриманні документів на будівництва нового приміщення.

Затримали його, коли начальник отримував перший транш в 8 тисяч доларів.

Як додали в СБУ, посадовець спеціально створював перешкоди місцевому підприємцю, коли той хотів продовжити договір оренди, і натякав на отримання хабаря.

Зазначається, що це не перший подібний випадок. Раніше зі скаргами на корупційні схеми підприємці зверталися до органів місцевої влади.

Начальнику управління оголошено про підозру в вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

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