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  • На Дніпропетровщині піймали банду лікарів-шахраїв, які крали бюджетні гроші

На Дніпропетровщині піймали банду лікарів-шахраїв, які крали бюджетні гроші

Сьогодні 16:27
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На Дніпропетровщині затримали керівництво однієї з лікарень, яке завдяки фейковим пацієнтам отримувало гроші від держави.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині піймали банду лікарів-шахраїв, які крали бюджетні гроші

Як зазначили в прокуратурі, директорка лікарні на Дніпропетровщині разом зі двома керівниками та чотирма лікарями, розробили схему, завдяки якій присвоювали собі бюджетні кошти.

Вони вносили до відповідних баз інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам. Звіти про це вони надсилали до Національної служби здоров’я України. Завдяки цьому вони отримували кошти від НСЗУ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині піймали банду лікарів-шахраїв, які крали бюджетні гроші

Упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно було перераховано майже 67 млн грн бюджетних коштів.

Під час обшуків за місцями роботи та мешкання підозрюваних вилучили понад 220 тис. дол. США, 900 тис. грн, 23 тис. євро, документацію, що підтверджує фіктивність наданих медичних послуг, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині піймали банду лікарів-шахраїв, які крали бюджетні грошіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині піймали банду лікарів-шахраїв, які крали бюджетні грошіРусский

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