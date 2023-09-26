На Дніпропетровщині підприємство “забрало” землі для видобутку корисних копалин в держави

Як повідомили в обласній прокуратурі, одне із ТОВ орендувало земельні ділянки на території Марганецької територіальної громади для видобутку корисних копалин.
Угоду про оренду 70 гектарів землі уклали ще у 2021 році. Марганецька міськрада дозволила підприємству добувати на цій території корисні копалини, за умови сплати оренди.
Однак підприємство не сплачувало необхідну суму, але користувалося ділянкою. Нещодавно суд задовольнив позов Нікопольської окружної прокуратури про розірвання угоди та повернення земельної ділянки вартістю 970 млн грн тергромаді.
Наразі договір оренди розірвано, з товариства стягнуто 2,6 млн грн заборгованості з орендної плати та вживаються заходи щодо реального виконання рішення суду.
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