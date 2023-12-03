На Дніпропетровщині підліток випив декілька банок енергетика, щоб “стати сильним”, та знепритомнів

Про це повідомляє Марина Авдієнко, працівниця Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини.
Один зі знайомих порадив хлопцю випити енергетичний напій для “тонусу та сили”.
Щоб ефект був помітніший, підліток вирішив одразу випити декілька банок.
Результат – різке погіршення стану, тахікардія, низький тиск, втрата свідомості. Виклик “швидкої”, госпіталізація. Це добре, коли все закінчується добре. А могло закінчитися гірко, – сказано у повідомленні.
Батькам на замітку, уважно слідкуйте за “знайомими” неповнолітніх, та інформуйте дітей про небезпечність надмірного вживання подібної продукції.
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Козенко Антон
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