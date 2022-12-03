На Дніпропетровщині підлітки вкрали скриньку з донатами на ЗСУ

Про це розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу.

За словами поліціянтів, під час патрулювання одного із районів Кривого Рогу інспектори почули звук розбитого скла. Патрульні прийшли на місце події та побачили двох підлітків, які побачивши правоохоронці хотіли втекти.

Проте патрульні догнали підлітків та затримали їх. На землі біля одного із затриманих вони помітили скриньку з грошима, у яку люди кидали гроші на ЗСУ. Щоб уточнити всі обставини, патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції, якій здали зловмисників.