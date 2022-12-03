Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині підлітки вкрали скриньку з донатами на ЗСУ

Сьогодні 18:04
просмотров

У Кривому Розі підлітки намагалися вкрасти пожертви на ЗСУ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині підлітки вкрали скриньку з донатами на ЗСУ

Про це розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу.

За словами поліціянтів, під час патрулювання одного із районів Кривого Рогу інспектори почули звук розбитого скла. Патрульні прийшли на місце події та побачили двох підлітків, які побачивши правоохоронці хотіли втекти.

Проте патрульні догнали підлітків та затримали їх. На землі біля одного із затриманих вони помітили скриньку з грошима, у яку люди кидали гроші на ЗСУ. Щоб уточнити всі обставини, патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції, якій здали зловмисників.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині підлітки вкрали скриньку з донатами на ЗСУ

Читайте також:

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині підлітки вкрали скриньку з донатами на ЗСУУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині підлітки вкрали скриньку з донатами на ЗСУРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Донеччині під час бойового завдання загинув ультрас “Кривбасу” із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:21
    На Донеччині під час бойового завдання загинув ультрас “Кривбасу” із Дніпропетровщини

    Війна забрала ще одне життя нашого земляка.

    Мешканець Кривого Рогу намагався пробратися до “Пункту незламності” через вікно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:40
    Мешканець Кривого Рогу намагався пробратися до “Пункту незламності” через вікно

    У Кривому Розі затримали містянина, який вибив вікна в місцевому…

    Табло не горять: чи курсує електротранспорт у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Вчора 16:29
    Табло не горять: чи курсує електротранспорт у Дніпрі

    У Дніпрі, як і по всій Україні, проблеми з електропостачанням.

    На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити
    Новини Дніпра
    Вчора 15:52
    На Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити

    Ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру, через що в українців зникає…

    Наверх