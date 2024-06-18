На Дніпропетровщині під час застілля чоловік накинувся з ножем на товариша

У селі Олександрівка під час застілля виникла сварка.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Дніпровського РУП.

Подія сталася 17 червня близько 11:00. До поліції надійшов виклик про госпіталізацію 43-річного чоловіка з ножовим пораненням.

Після того, як слідчо-оперативна група прибула на місце події, з’ясувалося, що на подвір’ї приватної оселі відбувалося застілля, під час якого між двома чоловіками виникла сварка. В ході неї один з учасників конфлікту схопив ніж та вдарив ним у шию товариша.

Поліціянти затримали 35-річного нападника та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).

Тривають слідчі дії. Про нинішній стан постраждалого не повідомляються.

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