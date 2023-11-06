На Дніпропетровщині під час тривоги ліквідували “шахед”

Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Тривога тривала понад півтори години. У мережі повідомляли, що в області чують звук “мопеда”. Цю інформацію згодом підтвердили офіційно.
Вороже залізяччя збили над Синельниківським районом. Обійшлося без руйнувань.
Дякуємо воїнам Повітряного командування “Схід”.
Читайте також:
Автор:
Дніпрян закликають слідкувати за кольором газу.
У небі над Дніпром зафіксували зграї гусей, які летіли у…
У Кривому Розі гасили пожежу в офісному приміщенні.
У Дніпрі з другої спроби продали майно збанкрутілого заводу.