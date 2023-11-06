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На Дніпропетровщині під час тривоги ліквідували “шахед”

Сьогодні 22:03
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Захисники неба під час останньої тривоги збили ворожий "шахед".

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Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Тривога тривала понад півтори години. У мережі повідомляли, що в області чують звук “мопеда”. Цю інформацію згодом підтвердили офіційно. 

Вороже залізяччя збили над Синельниківським районом. Обійшлося без руйнувань. 

Дякуємо воїнам Повітряного командування “Схід”.

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