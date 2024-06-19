На Дніпропетровщині під час сварки жінка вдарила ножем власного чоловіка

У Кам'янському районі під час конфлікту жінка нанесла власному чоловіку тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області.

Подія сталася 16 червня близько десятої години вечора в одному з селищ Кам’янського району. За місцем мешкання між чоловіком та його дружиною виникла сварка, під час якої жінка схопила ножа та вдарила ним у живіт чоловіка.

Потерпілого госпіталізували.

Жінці повідомил про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тілесне ушкодження) КК України.

Наразі їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час застілля чоловік накинувся з ножем на товариша.

Читайте також:

Українська

Автор: