На Дніпропетровщині під час сварки жінка вдарила ножем власного чоловіка

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області.
Подія сталася 16 червня близько десятої години вечора в одному з селищ Кам’янського району. За місцем мешкання між чоловіком та його дружиною виникла сварка, під час якої жінка схопила ножа та вдарила ним у живіт чоловіка.
Потерпілого госпіталізували.
Жінці повідомил про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тілесне ушкодження) КК України.
Наразі їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час застілля чоловік накинувся з ножем на товариша.
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