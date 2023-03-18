На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль: постраждав 79-річний водій

У п'ятницю, 17 березня, неподалік села Андріївка Новомосковського району загорівся автомобіль марки DAEWOO Sens з водієм всередині.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 13:50, пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплено легковик. Займання сталося під час руху. Надзвичайники негайно приступили до гасіння пожежі.

Водія, 1944 року народження, ще до прибуття працівників ДСНС госпіталізували з опіками до лікарні на “швидкій”.

Обставини та деталі інциденту встановлюються.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: