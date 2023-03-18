Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль: постраждав 79-річний водій

На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль: постраждав 79-річний водій

Сьогодні 12:48
просмотров

У п'ятницю, 17 березня, неподалік села Андріївка Новомосковського району загорівся автомобіль марки DAEWOO Sens з водієм всередині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль: постраждав 79-річний водій

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 13:50, пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплено легковик. Займання сталося під час руху. Надзвичайники негайно приступили до гасіння пожежі.

Водія, 1944 року народження, ще до прибуття працівників ДСНС госпіталізували з опіками до лікарні на “швидкій”.

Обставини та деталі інциденту встановлюються. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль: постраждав 79-річний водій Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль: постраждав 79-річний водій

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль: постраждав 79-річний водійУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль: постраждав 79-річний водійРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    32-річного жителя Дніпропетровщини засудили на 5 років за крадіжку телефона у Калуші
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:58
    32-річного жителя Дніпропетровщини засудили на 5 років за крадіжку телефона у Калуші

    Суд довів, що 32-річний уродженець Дніпропетровщини без постійного місця проживання…

    У Дніпрі на Січових Стрільців легковик зіштовхнувся з пожежним авто та перевернувся (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:35
    У Дніпрі на Січових Стрільців легковик зіштовхнувся з пожежним авто та перевернувся (ВІДЕО)

    У п'ятницю, 17 березня, на перехресті Січових Стрільців та Святослава…

    Довелося екстрено зупиняти потяг: на Дніпропетровщині за замах на вбивство затримали 36-річного підозрюваного
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    Довелося екстрено зупиняти потяг: на Дніпропетровщині за замах на вбивство затримали 36-річного підозрюваного

    16 березня на Дніпропетровщині за замах на вбивство поліцейські затримали…

    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місці
    Сьогодні 09:53
    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місці

    Увечері 17 березня в Дніпрі на вулиці Набережної Перемоги сталася…

    Наверх