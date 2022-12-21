На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

Пізно ввечері 20 грудня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у місті Верховцево. На місце події виїхали вогнеборці місцевої пожежної команди та пожежники з Верхньодніпровська.

Виявилось, що на вулиці Центральній палає одноповерховий житловий будинок.

На жаль у цей раз не обійшлося без людських жертв. Під час гасіння пожежі надзвичайники знайшли тіло господаря дому – чоловіка, 1979 року народження.

Майже 3 години знадобилося вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу. Вогнем пошкоджено домашнє майно, а також конструкції будинку на площі 40 кв.м.

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