На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

Виявилось, що на вулиці Центральній палає одноповерховий житловий будинок.
На жаль у цей раз не обійшлося без людських жертв. Під час гасіння пожежі надзвичайники знайшли тіло господаря дому – чоловіка, 1979 року народження.
Майже 3 години знадобилося вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу. Вогнем пошкоджено домашнє майно, а також конструкції будинку на площі 40 кв.м.
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