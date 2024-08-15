На Дніпропетровщині під час атаки БПЛА вимикалося обладнання на електропідстанції

На Дніпропетровщині під час атаки БПЛА відключалося обладнання на одній із підстанцій.

Під час атаки БПЛА на одній з підстанцій в Дніпропетровській області вимикалось обладнання. Споживачі не знеструмлювались. Водночас через інші технологічні порушення знеструмлювались 5,6 тисячі споживачів, на ранок їх частково заживлено. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Наразі майже все працює в штатному режимі.

Нагадаємо, у Дніпрі 15 серпня низці квартир вимкнуть світло через ремонтні роботи.

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