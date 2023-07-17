Аварія сталася вчора, 16 липня, близько 22:26, на вулиці Водоп’янового. Чоловік 1992 року народження, який знаходився за кермом Peugeot 308, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся.
Рятувальникам довелося витягувати водія з понівеченого авто за допомогою гідравлічного інструменту. Від госпіталізації він відмовився.
Також травми отримала пасажирка 1999 року народження. Жінка вийшла з авто самостійно. “Швидка” відвезла її до лікарні.
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