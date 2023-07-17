На Дніпропетровщині “Peugeot” з’їхав у кювет і перекинувся

У Кривому Розі вночі з легковика, який з'їхав у кювет і перекинувся, рятувальники вирізали потерпілого водія.

Аварія сталася вчора, 16 липня, близько 22:26, на вулиці Водоп’янового. Чоловік 1992 року народження, який знаходився за кермом Peugeot 308, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся.

Рятувальникам довелося витягувати водія з понівеченого авто за допомогою гідравлічного інструменту. Від госпіталізації він відмовився.

Також травми отримала пасажирка 1999 року народження. Жінка вийшла з авто самостійно. “Швидка” відвезла її до лікарні.

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