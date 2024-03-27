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  • На Дніпропетровщині перейменують Дуб пам’яті Леніна, десятки балок та залізничних станцій

На Дніпропетровщині перейменують Дуб пам’яті Леніна, десятки балок та залізничних станцій

Сьогодні 13:09
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На Дніпропетровщині змінять назви залізничних станцій та пам'яток природи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перейменують Дуб пам'яті Леніна, десятки балок та залізничних станцій

Як виявилося, на Дніпропетровщині досі існував дуб, який назвали на честь Леніна. 

На сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з’явився проєкт постанови Кабміну “Про перейменування деяких географічних об’єктів”.

Зокрема, на Дніпропетровщині планують перейменувати та нарешті деколонізувати/дерадянізувати природні об’єкти та пам’ятки. Змінять свою назву залізничні станції:

  • Горяїнове – Заводська;
  • Правда – Провідна;
  • Просяна ім. Приклонського В.В. – Просяна.

Добралися нарешті до дуба пам’яті Леніна у Новомосковському районі. Тепер він називатиметься Козацьким.

Побачити решту урочищ та балок, які змінять назву, можна в документі. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перейменують Дуб пам'яті Леніна, десятки балок та залізничних станцій

Нагадаємо, комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині перейменують Дуб пам'яті Леніна, десятки балок та залізничних станційУкраїнська

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