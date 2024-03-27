На Дніпропетровщині перейменують Дуб пам’яті Леніна, десятки балок та залізничних станцій

Як виявилося, на Дніпропетровщині досі існував дуб, який назвали на честь Леніна.
На сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з’явився проєкт постанови Кабміну “Про перейменування деяких географічних об’єктів”.
Зокрема, на Дніпропетровщині планують перейменувати та нарешті деколонізувати/дерадянізувати природні об’єкти та пам’ятки. Змінять свою назву залізничні станції:
Добралися нарешті до дуба пам’яті Леніна у Новомосковському районі. Тепер він називатиметься Козацьким.
Побачити решту урочищ та балок, які змінять назву, можна в документі.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ.
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