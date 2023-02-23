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  • На Дніпропетровщині пенсіонери віддали озброєним вимагачам гроші та золото: поліція розшукує свідків

На Дніпропетровщині пенсіонери віддали озброєним вимагачам гроші та золото: поліція розшукує свідків

Сьогодні 20:30
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У Дніпропетровській області банда вимагачів із пістолетом винесла з дому пенсіонерів гроші, золото та техніку, погрожуючи їм пістолетом.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонери віддали озброєним вимагачам гроші та золото: поліція розшукує свідків

До поліції звернувся 74-річний чоловік із села Пушкарівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Він повідомив, що, коли повертався зі своєю дружиною на авто додому, у дворі на них чекали невідомі у балаклавах.

Зловмисники завели подружжя до будинку, погрожуючи пістолетом, зв’язали та почали вимагати гроші. Заволодівши 140 тис. грн, виробами із золота та двома мобільними телефонами, вони втекли з місця злочину.

Наразі банду розшукують поліцейські. Якщо комусь відома будь-яка інформація – телефонуйте в поліцію.

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