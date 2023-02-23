На Дніпропетровщині пенсіонери віддали озброєним вимагачам гроші та золото: поліція розшукує свідків

До поліції звернувся 74-річний чоловік із села Пушкарівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Він повідомив, що, коли повертався зі своєю дружиною на авто додому, у дворі на них чекали невідомі у балаклавах.
Зловмисники завели подружжя до будинку, погрожуючи пістолетом, зв’язали та почали вимагати гроші. Заволодівши 140 тис. грн, виробами із золота та двома мобільними телефонами, вони втекли з місця злочину.
Наразі банду розшукують поліцейські. Якщо комусь відома будь-яка інформація – телефонуйте в поліцію.
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