На Дніпропетровщині пенсіонерка потрапила під потяг (ФОТО 18+)

У Дніпропетровській області в смт Кринички потяг збив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці.

Відомо, що жертві було 69 років. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Внаслідок наїзду потяга пенсіонерці відрізало голову. Обставини та деталі трагедії з’ясовуються.

У мережі поширили фото з місця подій.

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