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На Дніпропетровщині пенсіонерка потрапила під потяг (ФОТО 18+)

Сьогодні 09:55
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У Дніпропетровській області в смт Кринички потяг збив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонерка потрапила під потяг (ФОТО 18+)

Відомо, що жертві було 69 років. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”. 

Внаслідок наїзду потяга пенсіонерці відрізало голову. Обставини та деталі трагедії з’ясовуються. 

У мережі поширили фото з місця подій. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонерка потрапила під потяг (ФОТО 18+)

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонерка потрапила під потяг (ФОТО 18+)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонерка потрапила під потяг (ФОТО 18+)Русский

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