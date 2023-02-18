На Дніпропетровщині пенсіонерка потрапила під потяг (ФОТО 18+)

Відомо, що жертві було 69 років. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Внаслідок наїзду потяга пенсіонерці відрізало голову. Обставини та деталі трагедії з’ясовуються.
У мережі поширили фото з місця подій.
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