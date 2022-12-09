На Дніпропетровщині пенсіонер урятував лебедя

«Герої серед нас! Нещодавно мешканець смт Кринички Барінов Віталій Васильович (69 років) спас лебедя, що потрапив у крижаний полон на Центральному ставку. Незважаючи на те, що лід був крихкий, він все ж таки зважився на спасіння благородної птиці», — повідомили у громаді.
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