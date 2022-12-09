Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині пенсіонер урятував лебедя

Сьогодні 21:15
просмотров

Житель Криничок врятував лебедя, який застряг на місцевому ставку. Про це повідомили у Криничанській територіальній громаді.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонер урятував лебедя

«Герої серед нас! Нещодавно мешканець смт Кринички Барінов Віталій Васильович (69 років) спас лебедя, що потрапив у крижаний полон на Центральному ставку. Незважаючи на те, що лід був крихкий, він все ж таки зважився на спасіння благородної птиці», — повідомили у громаді.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонер урятував лебедя

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонер урятував лебедяУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонер урятував лебедяРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном України

    У Львові відбувся Чемпіонат України з бодібілдингу. У змаганнях брали…

    ЗСУ завдали окупантам втрат у Луганській області та атакували ворожу техніку, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    ЗСУ завдали окупантам втрат у Луганській області та атакували ворожу техніку, – Генштаб

    Українські військові завдали ворогу серйозних втрат, тому до окупованої Кадіївки…

    Чотири пріоритети: в Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Чотири пріоритети: в Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світло

    В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах…

    “Випадково знайшов”: у Кривому Розі затримали чоловіка з повними кишенями патронів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    “Випадково знайшов”: у Кривому Розі затримали чоловіка з повними кишенями патронів

    Підозрілого криворіжця поліціянти помітили на вулиці Поперечній.

    Наверх