На Дніпропетровщині пенсіонер урятував лебедя

Житель Криничок врятував лебедя, який застряг на місцевому ставку. Про це повідомили у Криничанській територіальній громаді.

«Герої серед нас! Нещодавно мешканець смт Кринички Барінов Віталій Васильович (69 років) спас лебедя, що потрапив у крижаний полон на Центральному ставку. Незважаючи на те, що лід був крихкий, він все ж таки зважився на спасіння благородної птиці», — повідомили у громаді.