На Дніпропетровщині пенсіонер агітував за комуністичний режим: йому повідомили про підозру

За даними поліції, пенсіонер на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі впродовж тривалого часу поширював публікації з комуністичною символікою та пропагандою тоталітарного режиму.
Зазначимо, відповідно до закону, публічне поширення такої символіки в Україні заборонено.
Тому 12 травня слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму).
Тепер пенсіонеру загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині троє мешканців возвеличували збройні сили росії: їх затримали.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
У Новомосковську господар без поліціянтів затримав крадія.
Сьогодні у Дніпрі з вікна багатоповерхового будинку випав чоловік.
Будьте уважні на дорогах!
Знову...