На Дніпропетровщині пенсіонер агітував за комуністичний режим: йому повідомили про підозру

У Дніпропетровській області поліцейські викрили 62-річного мешканця Нікополя, який агітував за комуністичний режим.

За даними поліції, пенсіонер на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі впродовж тривалого часу поширював публікації з комуністичною символікою та пропагандою тоталітарного режиму.

Зазначимо, відповідно до закону, публічне поширення такої символіки в Україні заборонено.

Тому 12 травня слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму).

Тепер пенсіонеру загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині троє мешканців возвеличували збройні сили росії: їх затримали.

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