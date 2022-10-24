На Дніпропетровщині пасажири побилися в маршрутці через українську мову

У Кривому Розі в маршрутці виник мовний скандал. Один із пасажирів був незадоволений тим, що інші говорили в його присутності українською.

Про свій неприємний досвід розповіла місцева журналістка Наталія Шишка.

За словами Наталії, вона з подругою спокійно їхала в криворізький маршрутці і обговорювала буденні речі. Одному із пасажирів не сподобалося те, що жінки робили це українською мовою. Про що чоловік відкрито заявив на весь салон.

Він сказав, що пасажирки “ображають його слух своєю українською” та нецензурно висловився в бік жінок.

На цей випад з боку чоловіка відреагували всі пасажири маршрутки, почався скандал, а молодий хлопець навіть вдарив противника української мови. Тоді втрутився водій, який пригрозив викликати поліцію.

Після того, як всі сіли на свої місця дискусія не вщухла. Пасажири торкнулися теми військових, російських шкіл та інших чутливих питань. Чоловік виражав явну проросійську позицію, говорив, що це все суперечки влади і треба домовлятися, щоб не було війни.

Пізніше чоловікові нагадали, що дискусія почалася через українську мову. Він чомусь почав незграбно вибачатися і говорити, що він взагалі поляк, але народився в Кривому Розі.

Але пасажири не повірили, що вибачення були щирими, тому обізвали чоловіка колаборантом. Після чого той вийшов, коли зрозумів, що його проросійську позицію ніхто в маршрутці приймати не збирається.

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