На Дніпропетровщині п’яний відвідувач побив адміністратора турбази

На Дніпропетровщині відпочивальник побив адміністратора турбази.

Бійка сталася на території бази відпочинку у с. Мар’янівка Криворізького району.

Як повідомили у Криворізькому міському відділі УПО, вихідними з охоронюваної бази відпочинку надійшло повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації.

До місця події прибув наряд реагування поліції охорони. З’ясувалося, що 39-річний мешканець Криворіжжя, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, наніс тілесні ушкодження адміністратору турбази.

Потерпілого госпіталізували до медзакладу, а дебошира затримали та доставили до Криворізького районного управління поліції для встановлення всіх обставин.

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