На Дніпропетровщині п’яний відвідувач побив адміністратора турбази

Бійка сталася на території бази відпочинку у с. Мар’янівка Криворізького району.
Як повідомили у Криворізькому міському відділі УПО, вихідними з охоронюваної бази відпочинку надійшло повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації.
До місця події прибув наряд реагування поліції охорони. З’ясувалося, що 39-річний мешканець Криворіжжя, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, наніс тілесні ушкодження адміністратору турбази.
Потерпілого госпіталізували до медзакладу, а дебошира затримали та доставили до Криворізького районного управління поліції для встановлення всіх обставин.
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