На Дніпропетровщині п’яна лікарка побила своїх колег з бригади “швидкої”

У Кам'янському лікарка побила співробітників швидкої допомоги, які приїхали до неї на виклик.

Про цей випадок розповіла керівник станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.

Виклик надійшов пізно ввечері, заявниця розповіла, що її чоловік отримав травму коліна, впавши в під’їзді. Коли бригада швидкої прибула на виклик, то стикнулася з проблемним пацієнтом.

Заявниця та її чоловік були напідпитку. Жінка почала бійку після того, як медики запитали в неї, чи є у її чоловіка алергія на якісь препарати. У таких випадках фельдшери викликають поліціянтів та якнайскоріше намагаються піти з приміщення. Але неадекватна жінка догнала їх в ліфті та декілька разів вдарила фельдшера. У нього синці та струс головного мозку. Дісталося і водієві.

Що цікаво, жінка і сама лікар, щоправда не швидкої допомоги, а місцевого шкіряно-венерологічного диспансеру.

Лікарка не залишила своїх колег в спокої і наступного дня. Вона зателефонувала на номер старшого оперативного лікаря, і всіляко провокувала того на скандал.

Фельдшери бригади написали заяву до поліції після цього випадку.

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