На Дніпропетровщині п’яна лікарка побила своїх колег з бригади “швидкої”

Про цей випадок розповіла керівник станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.
Виклик надійшов пізно ввечері, заявниця розповіла, що її чоловік отримав травму коліна, впавши в під’їзді. Коли бригада швидкої прибула на виклик, то стикнулася з проблемним пацієнтом.
Заявниця та її чоловік були напідпитку. Жінка почала бійку після того, як медики запитали в неї, чи є у її чоловіка алергія на якісь препарати. У таких випадках фельдшери викликають поліціянтів та якнайскоріше намагаються піти з приміщення. Але неадекватна жінка догнала їх в ліфті та декілька разів вдарила фельдшера. У нього синці та струс головного мозку. Дісталося і водієві.
Що цікаво, жінка і сама лікар, щоправда не швидкої допомоги, а місцевого шкіряно-венерологічного диспансеру.
Лікарка не залишила своїх колег в спокої і наступного дня. Вона зателефонувала на номер старшого оперативного лікаря, і всіляко провокувала того на скандал.
Фельдшери бригади написали заяву до поліції після цього випадку.
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