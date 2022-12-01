Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині п’яна лікарка побила своїх колег з бригади “швидкої”

На Дніпропетровщині п’яна лікарка побила своїх колег з бригади “швидкої”

Сьогодні 10:56
просмотров

У Кам'янському лікарка побила співробітників швидкої допомоги, які приїхали до неї на виклик.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині п'яна лікарка побила своїх колег з бригади

 

Про цей випадок розповіла керівник станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.

Виклик надійшов пізно ввечері, заявниця розповіла, що її чоловік отримав травму коліна, впавши в під’їзді. Коли бригада швидкої прибула на виклик, то стикнулася з проблемним пацієнтом.

Заявниця та її чоловік були напідпитку. Жінка почала бійку після того, як медики запитали в неї, чи є у її чоловіка алергія на якісь препарати. У таких випадках фельдшери викликають поліціянтів та якнайскоріше намагаються піти з приміщення. Але неадекватна жінка догнала їх в ліфті та декілька разів вдарила фельдшера. У нього синці та струс головного мозку. Дісталося і водієві.

Що цікаво, жінка і сама лікар, щоправда не швидкої допомоги, а місцевого шкіряно-венерологічного диспансеру.

Лікарка не залишила своїх колег в спокої і наступного дня. Вона зателефонувала на номер старшого оперативного лікаря, і всіляко провокувала того на скандал.

Фельдшери бригади написали заяву до поліції після цього випадку.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині п'яна лікарка побила своїх колег з бригади Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині п'яна лікарка побила своїх колег з бригади Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через горе-паркувальника містянам не могли відновити електропостачання
    Новини Дніпра
    Вчора 17:53
    У Дніпрі через горе-паркувальника містянам не могли відновити електропостачання

    Не робіть так!

    Затриманих священників УПЦ (МП) можуть обміняти на полонених українців, – представник ГУР
    новини України
    Вчора 17:15
    Затриманих священників УПЦ (МП) можуть обміняти на полонених українців, – представник ГУР

    Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об’єктах УПЦ МП.

    Світла пам’ять: у бою за Україну загинув 22-річний боєць із Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Вчора 16:38
    Світла пам’ять: у бою за Україну загинув 22-річний боєць із Дніпропетровської області

    Вічна слава Герою!

    У Дніпрі дарують ретро-автомобіль: як стати власником
    Новини Дніпра
    Вчора 15:57
    У Дніпрі дарують ретро-автомобіль: як стати власником

    У Дніпрі технічний музей «Машини Часу» готовий подарувати ретро-автомобіль тому,…

    Наверх