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  • На Дніпропетровщині озброєні чоловіки пограбували будинок, попередньо зв’язавши господарів

На Дніпропетровщині озброєні чоловіки пограбували будинок, попередньо зв’язавши господарів

Сьогодні 08:31
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На Дніпропетровщині в одному із селищ Верхньодніпровської громади сталося розбійне пограбування. Двоє мешканців Кам'янского, яких уже затримала поліція, проникли в будинок з пістолетом, коли там перебували господарі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині озброєні чоловіки пограбували будинок, попередньо зв'язавши господарів

Чоловіки схопили та зв’язали власників житла, погрожуючи їм зброєю, після чого винесли з будинку цінні речі, гроші та інше.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області. 

Постраждалі після крадіжки одразу звернулися до правоохоронних органів. Поліцейські оперативно знайшли зловмисників та встановили їхні особистості. Ними виявилися 28-річний та 29-річний мешканці Кам’янського. У підозрюваних провели обшук, під час якого знайшли стартові пістолети з гумовою кулею, сліп-пакети з коноплею, ювелірні вироби, гроші, а також мобільні телефони та інші речові докази.

Триває розслідування. Правопорушникам може загрожувати термін одразу за трьома статтями: за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами; незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів та розбій. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині озброєні чоловіки пограбували будинок, попередньо зв'язавши господарівУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині озброєні чоловіки пограбували будинок, попередньо зв'язавши господарівРусский

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