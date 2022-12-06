На Дніпропетровщині оштрафували мама, бо її донька не ходила на онлайн-уроки

У Павлограді мама заплатить штраф, бо донька не ходила на уроки.

У Павлограді оштрафували маму, тому що її донька не ходила на онлайн-уроки. Про це йдеться в постанові Павлоградського міськрайонного суду.

Дівчинка без поважних причин не підключалася на онлайн-уроки цілий місяць. Через це керівництво школи звернулося до правоохоронців. Під час судового засідання судді встановили, що мама школярки не виконувала свої батьківські обов’язки та не слідкувала за тим, чи відвідує її дитина заняття.

Тепер жінка повинна заплатити 1700 гривень штрафу та судовий збір – 454 гривні.

Нагадаємо, схожа ситуація відбулася в Кривому Розі. Маму двох школярів оштрафували, бо її сини не виходили на онлайн-заняття три місяці.

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