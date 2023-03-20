На Дніпропетровщині опікунка напоїла алкоголем 7-річного хлопчика

Про це повідомили в Криворізькому відділенні поліції.
Так, поліцейські побачили в одному із міських телеграм-каналів відео, на якому дитина тримала в руках слабоалкогольний напій, а потім пила його в присутності дорослих. Як виявилося, 7-річний хлопчик був разом зі своєю матір’ю, яку позбавили батьківських прав та з опікункою, яка мала доглядати за школярем.
За словами правооохоронців, напій містив в собі 2,5% алкоголю. На опікунку, яка залишила дитину без належного догляду, склали протокол. Їй загрожує штраф від 850 до 1700 гривень.
Нагадаємо, на Нікопольщині 6-річний хлопчик травмувався, коли на нього впала стіна в закинутій будівлі.
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