Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині опікунка напоїла алкоголем 7-річного хлопчика

Сьогодні 10:16
просмотров

У Кривому Розі дитина пила алкоголь в присутності матері та опікунки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині опікунка напоїла алкоголем 7-річного хлопчика

Про це повідомили в Криворізькому відділенні поліції. 

Так, поліцейські побачили в одному із міських телеграм-каналів відео, на якому дитина тримала в руках слабоалкогольний напій, а потім пила його в присутності дорослих. Як виявилося, 7-річний хлопчик був разом зі своєю матір’ю, яку позбавили батьківських прав та з опікункою, яка мала доглядати за школярем.

За словами правооохоронців, напій містив в собі 2,5% алкоголю. На опікунку, яка залишила дитину без належного догляду, склали протокол. Їй загрожує штраф від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, на Нікопольщині 6-річний хлопчик травмувався, коли на нього впала стіна в закинутій будівлі. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині опікунка напоїла алкоголем 7-річного хлопчикаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині опікунка напоїла алкоголем 7-річного хлопчикаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кам’янському чоловік під час застілля погрожував товаришу гранатою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    У Кам’янському чоловік під час застілля погрожував товаришу гранатою

    Звідки граната - поки що невідомо.

    Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії
    Новини Дніпра
    Вчора 20:13
    Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії

    Сьогодні вдень окупанти обстріляли Великомихайлівську громаду з важкої артилерії.

    У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Вчора 16:35
    У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 19 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    У Дніпрі та області з понеділка вимикатимуть світло: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 13:54
    У Дніпрі та області з понеділка вимикатимуть світло: подробиці

    Не забудьте зарядити телефон та повербанк!

    Наверх