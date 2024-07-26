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На Дніпропетровщині обміліла річка Саксагань: що кажуть у Міндовкіллі

Сьогодні 15:11
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У Кам’янському районі Дніпропетровської області обіміліла річка Саксагань.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині обміліла річка Саксагань: що кажуть у Міндовкіллі

Через обміління річки жителі навколишніх сіл Кам’янського району залишилися без води у колодязях. Згодом їх забезпечать підвозом питної води. Також напрацюють шляхи підключення жителів сіл до системи централізованого водопостачання

У Міндовкіллі розповіли про причини обміління. За словами заступниці Міністра Олени Крамаренко, це наслідок аномальної спеки та терористичного акту рф з підриву греблі Каховської ГЕС.

«Слід зазначити, що Кресівське водосховище, розташоване на р. Саксагань та є джерелом наповнення Південного водосховища – джерела питного водопостачання 70% міста Кривий Ріг та Криворізького району. Інших джерел його наповнення не існує. Крім того через аномальні температури збільшилась інтенсивність випаровування, що в комплексі призводить до обміління р.Саксагань та зменшення рівнів води у колодязях місцевих жителів. Наслідки терористичного акту рф з підриву греблі Каховської ГЕС відчуває не лише Херсонщина та Миколаївщина, а й Дніпропетровщина, але Міндовкілля не стоїть осторонь та максимально залучено до вирішення усіх проблем», — зазначила Олена Крамаренко.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині обміліла річка Саксагань: що кажуть у Міндовкіллі

Нагадаємо, раніше ми писали, що еколог розповів, чому в Дніпрі масово гине риба. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині обміліла річка Саксагань: що кажуть у МіндовкілліУкраїнська

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