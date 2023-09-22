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На Дніпропетровщині незаконно “вкрали” 200 гектарів землі

Сьогодні 18:45
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На Дніпропетровщині державі повернули 200 гектарів землі, яку до цього віддали у користування приватним підприємцям з порушеннями.

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Як повідомили у Дніпропетровській прокуратурі, майже 200 гектарів землі вартістю 40 млн гривень повернули державі. 

Ще у 2021 році органи держреєстрації прав власності віддали земельну ділянку в межах Петропавлівської територіальної громади у приватні руки. Право власності оформили на товариство з обмеженою відповідальністю. Згодом з’ясувалося, що передали ділянку ТОВ, підробивши документи.

Тож тепер прокуратура скасувала рішення посадовців та повернула державі землі, які незаконно віддали у приватні руки. 

З метою недопущення неправомірного вибуття земель та поновлення інтересів держави прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, який задоволено у повному обсязі, – йдеться у повідомленні. 

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