На Дніпропетровщині невідомий кинув вибухівку на чуже подвір’я

Це сталося ввечері 13 листопада, повідомляють місцеві телеграм-канали.
Пізніше з’ясувалося, що вибуховий предмет на чуже подвір’я жбурнув невідомий злочинець. 34-річний господар будинку не постраждав, але вибух пошкодив шибки вікон та фасад будівлі.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 13 листопада у Дніпрі затримали двох братів, які кинули гранату в місцевого мешканця. Як повідомили у поліції, через майновий конфлікт чоловіки здійснили замах на життя свого знайомого. Зловмисників ловили під час спецоперації разом з патрульними та КОРДівцями.
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