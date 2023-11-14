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На Дніпропетровщині невідомий кинув вибухівку на чуже подвір’я

Сьогодні 15:22
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У Синельниківському районі біля одного із будинків пролунав вибух.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомий кинув вибухівку на чуже подвір'я

фото ілюстративне 

Це сталося ввечері 13 листопада, повідомляють місцеві телеграм-канали. 

Пізніше з’ясувалося, що вибуховий предмет на чуже подвір’я жбурнув невідомий злочинець. 34-річний господар будинку не постраждав, але вибух пошкодив шибки вікон та фасад будівлі. 

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 13 листопада у Дніпрі затримали двох братів, які кинули гранату в місцевого мешканця. Як повідомили у поліції, через майновий конфлікт чоловіки здійснили замах на життя свого знайомого. Зловмисників ловили під час спецоперації разом з патрульними та КОРДівцями. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомий кинув вибухівку на чуже подвір'яУкраїнська

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