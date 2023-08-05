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На Дніпропетровщині невідомі вандали поглумилися з могил захисників

Сьогодні 18:48
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У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області невідомі вандали поглумилися з могил захисників. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі вандали поглумилися з могил захисників

 

Про це повідомляє телеграм-канал Свої Кривий Ріг

Злочинці зняли державні прапори та зломали флагштоки на алеї почесних поховань кладовища Широка Дача.

Про скоєний злочин розповіла дружина полеглого захисника.

За попередніми даними постраждало близько 7 могил. Вандалів розшукують правоохоронці, ведеться слідство.

Сьогодні ми також повідомляли, що вандали розбили піаніно на Набережній. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі вандали поглумилися з могил захисниківУкраїнська

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