На Дніпропетровщині невідомі вандали поглумилися з могил захисників

Про це повідомляє телеграм-канал Свої Кривий Ріг
Злочинці зняли державні прапори та зломали флагштоки на алеї почесних поховань кладовища Широка Дача.
Про скоєний злочин розповіла дружина полеглого захисника.
За попередніми даними постраждало близько 7 могил. Вандалів розшукують правоохоронці, ведеться слідство.
Сьогодні ми також повідомляли, що вандали розбили піаніно на Набережній.
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Козенко Антон
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