На Дніпропетровщині невідомі вандали поглумилися з могил захисників

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області невідомі вандали поглумилися з могил захисників.

Про це повідомляє телеграм-канал Свої Кривий Ріг

Злочинці зняли державні прапори та зломали флагштоки на алеї почесних поховань кладовища Широка Дача.

Про скоєний злочин розповіла дружина полеглого захисника.

За попередніми даними постраждало близько 7 могил. Вандалів розшукують правоохоронці, ведеться слідство.

Сьогодні ми також повідомляли, що вандали розбили піаніно на Набережній.

Читайте також:

Українська

Автор: