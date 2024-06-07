На Дніпропетровщині невідомі хулігани залишили без газу ціле село

У Дніпропетровській області невідомі самовільно перекрили газ 100 споживачам

В одному з сіл Криворізького району 7 червня, якісь невідомі особи перекрили засувку на газопроводі перед шафовим газорегуляторним пунктом. Без блакитного палива залишилися понад 100 будинків.

Про форс-мажор повідомили в Дніпропетровській філії Газмережі.

Бригада газовиків, яка прибула на місце події, робить усе можливе, аби якнайшвидше відновити розподіл газу мешканцям села.

Окрім того, поліціянти зафіксували правопорушення та шукатимуть причетних до даного злочину.