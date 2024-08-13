На Дніпропетровщині повідомлено про підозру начальниці фінансово-економічної служби за махінації з бойовими виплатами

Начальницю фінансово-економічної служби підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру помічниці командира частини з фінансово-економічної роботи за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великий розмірах (частина 5 стаття 191 КК України).

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідством було встановлено, що підозрювана, проходячи військову службу на посаді начальниці фінансово-економічної служби військової частини, з лютого по липень 2023 року безпідставно виплачувала додаткові винагороди підлеглим військовослужбовцям за нібито виконання бойових завдань в районах ведення бойових дій.

Створеною махінацією з бойовими виплатами було спричинено збиток Державі на суму майже 915 тисяч гривень.

Ведеться досудове розслідування.

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