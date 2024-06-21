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  • На Дніпропетровщині начальник районного ТЦК продавав фіктивні висновки ВЛК про непридатність

На Дніпропетровщині начальник районного ТЦК продавав фіктивні висновки ВЛК про непридатність

Сьогодні 12:30
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На Дніпропетровщині посадовці допомагали відкосити від мобілізації.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині начальник районного ТЦК продавав фіктивні висновки ВЛК про непридатність

Служба безпеки України нейтралізувала ще кілька угрупувань, що допомагали “ухилянтам”. Зокрема, на Дніпропетровщині:
співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили посадовців, які продавали фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров’я.

За даними слідства, незаконну діяльність організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі.

Для реалізації “схеми” він залучив двох своїх підлеглих та ще десятьох спільників. Це, зокрема, посадовці місцевих лікарень і посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору.

Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану зброю та понад 3,5 млн готівки у гривневому еквіваленті.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині начальник районного ТЦК продавав фіктивні висновки ВЛК про непридатністьУкраїнська

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