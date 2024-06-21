На Дніпропетровщині начальник районного ТЦК продавав фіктивні висновки ВЛК про непридатність

Служба безпеки України нейтралізувала ще кілька угрупувань, що допомагали “ухилянтам”. Зокрема, на Дніпропетровщині:
співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили посадовців, які продавали фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров’я.
За даними слідства, незаконну діяльність організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі.
Для реалізації “схеми” він залучив двох своїх підлеглих та ще десятьох спільників. Це, зокрема, посадовці місцевих лікарень і посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору.
Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану зброю та понад 3,5 млн готівки у гривневому еквіваленті.
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