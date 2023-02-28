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  • На Дніпропетровщині на вулиці побили чоловіка та викрали у нього 140 тис. грн

На Дніпропетровщині на вулиці побили чоловіка та викрали у нього 140 тис. грн

Сьогодні 10:48
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У суботу, 25 лютого, на вулиці у місті Апостолове двоє зловмисників побили 57-річного чоловіка та забрали у нього 140 тисяч гривень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на вулиці побили чоловіка та викрали у нього 140 тис. грн

Потерпілий звернувся до поліції.

Правоохоронці розшукали нападників та затримали їх. Ними виявилися 37-річний та 40-річний раніше судимі місцеві жителі.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зловмисників затримали. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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