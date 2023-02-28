На Дніпропетровщині на вулиці побили чоловіка та викрали у нього 140 тис. грн

Потерпілий звернувся до поліції.
Правоохоронці розшукали нападників та затримали їх. Ними виявилися 37-річний та 40-річний раніше судимі місцеві жителі.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зловмисників затримали. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
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