На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитина
На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитина
Сьогодні 13:23
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У Дніпропетровській області за червень втонуло шість людей. Серед них одна дитина.
Цього року міські пляжі офіційно закриті. Через заборону купатися там немає медиків та рятувальників. Людей закликають дотримуватися правил безпеки. Адже лише за червень у нашій області на водоймах загинуло п’ять дорослих та одна дитина. З початку року 32 людей, з них 2 дитини, які тонули, вдалося врятувати.
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