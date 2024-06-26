На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитина

У Дніпропетровській області за червень втонуло шість людей. Серед них одна дитина.

Цього року міські пляжі офіційно закриті. Через заборону купатися там немає медиків та рятувальників. Людей закликають дотримуватися правил безпеки. Адже лише за червень у нашій області на водоймах загинуло п’ять дорослих та одна дитина. З початку року 32 людей, з них 2 дитини, які тонули, вдалося врятувати.

Про це повідомили в міській раді Дніпра.

Там зазначили, що водолазно-рятувальна група ДСНС у Дніпрі цілодобово чергує, аби запобігти нещасним випадкам на воді. Однак рятувальники нагадують, що купатися заборонено.

Якщо ви стали свідком того, що людина тоне, негайно телефонуйте в службу порятунку “101”.

Правила безпеки на воді та біля води:

діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;

вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;

не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відведених місцях;

не можна запливати за обмежувальні знаки;

слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія;

якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега;

не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;

не треба купатися довго, краще купатися кiлька разів по 20-30 хв.;

не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;

не подавайте без потреби сигналів про допомогу;

не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;

купатися рекомендовано вранці i ввечері;

не слід купатися наодинці;

не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів;

не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.

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