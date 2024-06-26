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На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитина

Сьогодні 13:23
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У Дніпропетровській області за червень втонуло шість людей. Серед них одна дитина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитина

Цього року міські пляжі офіційно закриті. Через заборону купатися там немає медиків та рятувальників. Людей закликають дотримуватися правил безпеки. Адже лише за червень у нашій області на водоймах загинуло п’ять дорослих та одна дитина. З початку року 32 людей, з них 2 дитини, які тонули, вдалося врятувати.

Про це повідомили в міській раді Дніпра.

Там зазначили, що водолазно-рятувальна група ДСНС у Дніпрі цілодобово чергує, аби запобігти нещасним випадкам на воді. Однак рятувальники нагадують, що купатися заборонено.

Якщо ви стали свідком того, що людина тоне, негайно телефонуйте в службу порятунку “101”.

Правила безпеки на воді та біля води:

  • діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;
  • вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;
  • не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відведених місцях;
  • не можна запливати за обмежувальні знаки;
  • слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія;
  • якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега;
  • не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;
  • не треба купатися довго, краще купатися кiлька разів по 20-30 хв.;
  • не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;
  • не подавайте без потреби сигналів про допомогу;
  • не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;
  • купатися рекомендовано вранці i ввечері;
  • не слід купатися наодинці;
  • не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів;
  • не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитинаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитинаРусский

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