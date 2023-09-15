На Дніпропетровщині на узбіччі дороги виявили мертвого велосипедиста: що відомо

Причину смерті чоловіка будуть встановлювати судмедексперти.

Учора вночі в селі Сурсько-Михайлівка на узбіччі дороги виявили мертвого велосипедиста.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

Зазначається, що на місце події очевидці викликали поліцію та медиків.

Під час огляду на тілі чоловіка не виявили тілесних ушкоджень. Тому його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

ФОТО 18+!!!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: