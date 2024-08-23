На Дніпропетровщині на ремонті залізниці привласнили 1,2 млн грн

Керівника ТОВ та бухгалтера підозрюють у заволодінні 1,2 млн бюджетних коштів, які виділили на ремонт залізничної дільниці в Синельниковому.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, між товариством та філією АТ “Укрзалізниці” було укладено договір про поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці у м. Синельникове. Засновник ТОВ та бухгалтер вирішили привласнити частину грошей, виділених на проведення робіт.

Підозрювані свідомо внесли та затвердили неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості та обсягу виконаних будівельних робіт на залізничному об’єкті.

На підставі підроблених документів на рахунок товариства зайво перераховано понад 1,2 млн грн бюджетних коштів, якими надалі заволоділи підозрювані. Під час обшуків за місцями їх проживання та роботи вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та документацію.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури повідомлено про підозру засновнику та бухгалтеру товариства за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, та підроблення документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Читайте також:

Українська

Автор: