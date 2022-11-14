На Дніпропетровщині на дитячому майданчику невідомий стріляє по дітям з травматичного пістолета

Про це повідомила мама постраждалого хлопчика, пише “Інформатор”.
За словами жінки, у неділю, 13 листопада, її син та його друзі гралися на майданчику на вулиці 8-го Березня у Слобожанському. У якийсь момент невідомий почав стріляти з травматичної зброї. Діти отримали пошкодження.
Мій син та ще двоє його друзів гуляли на майданчику. Він отримав 3 кулі з травматичної зброї: 2 кулі по курточці та третю у ікру на нозі. Ще один хлопчик отримав кулю у щоку, – написала матір постраждалого.
Дорослі не бачили, звідки стріляли, то і не знають, хто це робить. На місце викликали поліцію та написали заяву. Усі обставини встановлюватимуть правоохоронці.
З’ясувалося, що така сама ситуація сталася за день до цього, 12 листопада, і ще за день до цього. Усі випадки відбувалися саме з дітьми, які гуляли на цьому майданчику. Особистість стрілка, його мотиви та зброя – поки що не відомі.
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