На Дніпропетровщині на дитячому майданчику невідомий стріляв по дітям: коментар поліції

Про це повідомила мама постраждалого хлопчика.
За словами жінки, у неділю, 13 листопада, її син та його друзі гралися на майданчику на вулиці 8-го Березня у Слобожанському. У якийсь момент невідомий почав стріляти з травматичної зброї. Діти отримали пошкодження.
Як з’ясувалося, така сама ситуація сталася і 12, і 11 листопада. На місце події викликали поліцейських. Вони почали розслідування.
Як сьогодні повідомили журналісту dnepr.info у поліції, правоохоронці встановили можливих учасників події. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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