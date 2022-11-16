На Дніпропетровщині на дитячому майданчику невідомий стріляв по дітям: коментар поліції

У Слобожанському кілька днів поспіль невідомий стріляв по дітям з травматичного пістолета.

Про це повідомила мама постраждалого хлопчика.

За словами жінки, у неділю, 13 листопада, її син та його друзі гралися на майданчику на вулиці 8-го Березня у Слобожанському. У якийсь момент невідомий почав стріляти з травматичної зброї. Діти отримали пошкодження.

Як з’ясувалося, така сама ситуація сталася і 12, і 11 листопада. На місце події викликали поліцейських. Вони почали розслідування.

Як сьогодні повідомили журналісту dnepr.info у поліції, правоохоронці встановили можливих учасників події. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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