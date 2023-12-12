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  • На Дніпропетровщині на дереві помітили “передноворічного чупакабрика”

На Дніпропетровщині на дереві помітили “передноворічного чупакабрика”

Сьогодні 15:43
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У Новомосковську на Дніпропетровщини помітили "передноворічного чупакабрика".

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на дереві помітили

Істоту, схожу на символ наступного року, помітили на дереві біля однієї з багатоповерхівок в Новомосковську. Світлину снігової скульптури, яку зліпили у неї на подвір’ї, опублікувала мешканка Новомосковська Ольга. За кілька днів пост завірусився і зібрав 13 тисяч лайків. 

Ось це чудо побачила біля будинку. Непогано було б знайти автора, – написала Ольга. 

Снігове звірятко нагадує чи то дракончика, чи аксолотля – земноводну істоту, яку утримують в неволі як домашню тваринку. Проте коментатори прозвали чудовисько – “передноворічним чупакабриком”, згадавши про дивне створіння, про яке знімали ЗМІ ще в “нульових”. Тоді ходила легенда, що чупакабра вночі краде домашню худобу, вбиває її та залишає в рядок, як нагадування про свої злодіяння. 

Новомосковці знайшли авторку снігової скульптури – це місцева мешканка Настя. Вони подякували дівчині за милий новорічний сюжет, який покращив настрій половині містечка. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на дереві помітили

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на дереві помітили

Містяни надихнулися прикладом авторки снігової скульптури та пропонують наступного разу влаштувати маленький конкурс в центрі міста. Якщо звичайно буде достатньо снігу. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на дереві помітили

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на дереві помітили

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на дереві помітили Українська

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