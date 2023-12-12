На Дніпропетровщині на дереві помітили “передноворічного чупакабрика”

У Новомосковську на Дніпропетровщини помітили "передноворічного чупакабрика".

Істоту, схожу на символ наступного року, помітили на дереві біля однієї з багатоповерхівок в Новомосковську. Світлину снігової скульптури, яку зліпили у неї на подвір’ї, опублікувала мешканка Новомосковська Ольга. За кілька днів пост завірусився і зібрав 13 тисяч лайків.

Ось це чудо побачила біля будинку. Непогано було б знайти автора, – написала Ольга.

Снігове звірятко нагадує чи то дракончика, чи аксолотля – земноводну істоту, яку утримують в неволі як домашню тваринку. Проте коментатори прозвали чудовисько – “передноворічним чупакабриком”, згадавши про дивне створіння, про яке знімали ЗМІ ще в “нульових”. Тоді ходила легенда, що чупакабра вночі краде домашню худобу, вбиває її та залишає в рядок, як нагадування про свої злодіяння.

Новомосковці знайшли авторку снігової скульптури – це місцева мешканка Настя. Вони подякували дівчині за милий новорічний сюжет, який покращив настрій половині містечка.

Містяни надихнулися прикладом авторки снігової скульптури та пропонують наступного разу влаштувати маленький конкурс в центрі міста. Якщо звичайно буде достатньо снігу.

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