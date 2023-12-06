На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили відразу 5 автівок зі зброєю та боєприпасами

Цими вихідними під час несення бойової служби на одному з блок постів міста Павлоград гвардійці виявили пʼять транспортних засобів, які перевозили заборонені речі.
Про це повідомили на сторінці у соцмережі військової частини 3024 Національної гвардії України.
Під час огляду автомобілів військові вилучили 21 гранату різних типів, автомат АК-74, пістолет 9мм Стєчкін, ПЗРК та 858 набої різних калібрів, — йдеться в повідомленні.
Для документування даних правопорушень на місце події викликали поліцейських.
Нагадуємо, у Дніпрі під час спецоперації затримали кримінальне угрупування, яке заробляло на продажу зброї.
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