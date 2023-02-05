На Дніпропетровщині можуть перейменувати велике місто: яке саме

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік ініціював обговорення щодо перейменування міста.

За його словами, до нього часто звертаються містяни з питанням, чому цього досі не зробили.

Під час річного звіту перед громадянами я фактично дав старт обговоренню питання про назву нашого міста. Ми відкрили дискусії, щоб і мешканці міста, і науковці, і краєзнавці могли взяти участь у вирішенні проблеми перейменування Новомосковська. Прекрасно розумію, що комусь назва Новомосковськ, особливо приїжджим, ріже вухо. Але ми народилися у місті із цією назвою, живемо тут, тому міняти місту ім’я чи ні, повинні вирішити все ж таки саме містяни. Я не хочу узурпувати свої повноваження чи повноваження міської ради. Хочу, щоб висловилися усі мешканці міста щодо його назви, – сказав мер.

Обговорення цього питання відбуватиметься у соцмережах, серед керівників ОСББ та ЖБК, квартальних у приватному секторі та керівників підприємств.

Якщо більшість новомосковців висловиться за перейменування, то розпочнеться другий етап із пошуком нової назви для міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі популярне кафе змінило скандальну назву.

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