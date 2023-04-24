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На Дніпропетровщині молода жінка кинулась під електричку

Сьогодні 14:51
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Жінка вижила

Новости Днепра про На Дніпропетровщині молода жінка кинулась під електричку

У неділю, 23 квітня, у Вільногірську стався жахливий інцидент.

Там 26-річна жінка кинулася під електропотяг. Це сталося, коли він гальмував біля перону.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Жінка вижила. Їй надали медичну допомогу та доставили до лікарні. Постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в тирі застрелився 20-річний хлопець: коментар поліції.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині молода жінка кинулась під електричкуУкраїнська

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