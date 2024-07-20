На Дніпропетровщині молдаванин пограбував 84-річного чоловіка

Криворізькі поліцейські затримали громадянина республіки Молдова за грабіж.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Громадянин Республіки Молдова вирвав з рук 84-річного потерпілого гроші та втік. Злочин стався 18 липня о 15.30 в одній із квартир на території Металургійного району міста Кривий Ріг. Фігурант підійшов до літнього чоловіка на вулиці та запропонував придбати посуд. Коли грабіжник опинився у потерпілого в квартирі та побачив гроші у пенсіонера в руках, він вихопив їх та втік, – йдеться у дописі правоохоронців.

Співробітники Криворізького управління поліції затримали 50-річного зловмисника.

Під час досудового розслідування затриманий заявив, що не розуміє української мови. Йому було надано перекладача.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 ККУ.

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