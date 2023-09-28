На Дніпропетровщині медик продав 10 тисяч рецептів на заборонені ліки

У Кривому Розі викрили лікаря, який виписував рецепти на заборонені ліки.

Лікар-нарколог з Кривого Рогу виписував рецепти на придбання метадону. Це наркотичний засіб, який впливає на нервову систему людини. “Пацієнти” використовували його для того, щоб отримати “дозу”.

Упродовж 2023 року чоловік видав майже 10 тисяч медичних рецептів на купівлю таблеток.

Під час слідчих дій правоохоронці з’ясували, що 45-річний лікар-нарколог за грошову винагороду незаконно видавав іншим особам спеціальні рецептурні бланки на право придбання наркотичного засобу – метадону.

27 вересня йому повідомили про підозру у скоєні злочинів передбачених ч.2 ст.319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) КК України.

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