Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині матір трьох дітей тричі ловили на крадіжці майже 100 шоколадок

На Дніпропетровщині матір трьох дітей тричі ловили на крадіжці майже 100 шоколадок

Сьогодні 12:13
просмотров

Жительку Кам'янського двічі ловили за крадіжку шоколаду.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині матір трьох дітей тричі ловили на крадіжці майже 100 шоколадок

Про це йдеться у вироці Баглійського районного суду м. Дніпродзержинськ (назва не декомунізована) оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру судових рішень. 

У матеріалах справи йдеться про жительку Кам’янського, яка вже мала судимість, але знову попала в поле зору правоохоронців, вкравши побутову техніку та десятки шоколадок. 

Тричі маму трьох дітей ловила охорона магазинів з краденими речами та продуктами, які вона намагалася винести, не оплативши. Першого разу вона винесла з крамниці: 

  • набір станків для гоління
  • блендер
  • овочерізку
  • міксер
  • ніж
  • сонцезахисні окуляри
  • комп’ютерну мишу
  • брелок
  • шоколадку та каву

Жінці пощастило і вона змогла винести всі ці товари повз каси. Вкрадене – здала до ломбарду.

Через деякий час у крамниці за адресою проспект Свободи, 62 обвинувачена поцупила 46 шоколадок на загальну суму майже 1400 грн. Солодощі запхала у свій рюкзак і намагалася вийти з магазину, однак цього разу її зупинили охоронці.

На цьому жінка не зупинилася та повторила спробу крадіжки, але в іншому магазині на проспекті Свободи, 84. В “Аврорі” вона поклала до своєї сумки 33 шоколадки на суму 522 грн. 

Охоронці піймали жінку “на гарячому”, але жителька Кам’янського не полишила спроби поцупити солодощі та в цьому ж магазині намагалася пронести повз касу 10 шоколадок на суму 1282 грн, але була зупинена працівниками крамниці. 

Серед інших злочинів, які вчинила обвинувачена, крадіжка телефона у своєї матері. Крім цього, підозрювана побила родичку дерев’яною ніжкою від стільця.

У суді жінка свою вину визнала повністю. Їй призначили покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині матір трьох дітей тричі ловили на крадіжці майже 100 шоколадокУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині розробили серію аудіо уроків англійської мови для людей з порушенням зору
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:14
    На Дніпропетровщині розробили серію аудіо уроків англійської мови для людей з порушенням зору

    На засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення ухвалили рішення про підготовку…

    Спортсмени з Дніпра посіли призові місця на Чемпіонаті України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:09
    Спортсмени з Дніпра посіли призові місця на Чемпіонаті України

    Дніпровські спортсмени вибороли срібло та золото на Чемпіонаті України.

    На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який побив літню жінку сокирою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:16
    На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який побив літню жінку сокирою

    У Дніпропетровській області невідомий проник у будинок літньої жінки та…

    У Дніпрі вночі пролунали вибухи: офіційна інформація від очільника ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:51
    У Дніпрі вночі пролунали вибухи: офіційна інформація від очільника ОВА

    Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак надав інформацію щодо нічних вибухів…

    Наверх