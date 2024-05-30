На Дніпропетровщині матір трьох дітей тричі ловили на крадіжці майже 100 шоколадок

Жительку Кам'янського двічі ловили за крадіжку шоколаду.

Про це йдеться у вироці Баглійського районного суду м. Дніпродзержинськ (назва не декомунізована) оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

У матеріалах справи йдеться про жительку Кам’янського, яка вже мала судимість, але знову попала в поле зору правоохоронців, вкравши побутову техніку та десятки шоколадок.

Тричі маму трьох дітей ловила охорона магазинів з краденими речами та продуктами, які вона намагалася винести, не оплативши. Першого разу вона винесла з крамниці:

набір станків для гоління

блендер

овочерізку

міксер

ніж

сонцезахисні окуляри

комп’ютерну мишу

брелок

шоколадку та каву

Жінці пощастило і вона змогла винести всі ці товари повз каси. Вкрадене – здала до ломбарду.

Через деякий час у крамниці за адресою проспект Свободи, 62 обвинувачена поцупила 46 шоколадок на загальну суму майже 1400 грн. Солодощі запхала у свій рюкзак і намагалася вийти з магазину, однак цього разу її зупинили охоронці.

На цьому жінка не зупинилася та повторила спробу крадіжки, але в іншому магазині на проспекті Свободи, 84. В “Аврорі” вона поклала до своєї сумки 33 шоколадки на суму 522 грн.

Охоронці піймали жінку “на гарячому”, але жителька Кам’янського не полишила спроби поцупити солодощі та в цьому ж магазині намагалася пронести повз касу 10 шоколадок на суму 1282 грн, але була зупинена працівниками крамниці.

Серед інших злочинів, які вчинила обвинувачена, крадіжка телефона у своєї матері. Крім цього, підозрювана побила родичку дерев’яною ніжкою від стільця.

У суді жінка свою вину визнала повністю. Їй призначили покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі.

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