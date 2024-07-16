На Дніпропетровщині мародери обнесли базу відпочинку, яка постраждала через обстріли

У Нікополі на Дніпропетровщині мародери обнесли заклад відпочинку.

У Нікополі правоохоронці викрили двох чоловіків, які мародерили пошкоджений від російських атак заклад відпочинку

На рахунку фігурантів – майже 20 злочинних епізодів, скоєних протягом двох місяців.

Як зʼясували правоохоронці, до злочину причетні двоє місцевих мешканців віком 34 та 36 років. Скориставшись відсутністю дверей та побитими стінами, зловмисники викрали з території закладу побутову техніку та інші речі. Викрадене вивозили на автівці та продавали.

Частину майна правоохоронцям вдалося повернути власнику.

15 липня крадіям повідомили фігурантам про підозру за 19 фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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