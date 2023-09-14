Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, до нього звернулася 16-річна мешканка села Мар’янське на Дніпропетровщині. Дівчина розповіла, що їй відмовляються зробити паспорт, адже вона неповнолітня, але не має законного представника.
За словами дівчини, у 2019 році мама залишила її на родичів. Жінка не цікавилася долею доньки, а з початком війни у 2022 році зникла безвісти. Мешканка Мар’янського зверталася до поліції із заявою про зникнення матері, але це не дало результатів.
Через відсутність ID-картки вона не могла продовжити навчання в іншій школі. Водночас працівники ДМСУ відмовляли дитині в оформленні документів, посилались на те, що вона без законного представника.
Після звернення омбудсмана до Служби у справах дітей Криворізької РДА вдалося розв’язати це питання.
Дівчинку тимчасово влаштували в сім’ю родичів, оскільки місцезнаходження її одинокої матері досі невідоме. А на початку вересня вона отримала ID-картку та закордонний паспорт.
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